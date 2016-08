Infraestrutura nos bairros é compromisso de Japonês

Os bairros mais necessitados estão na periferia e a eles vamos direcionar nossos esforços de melhorar a infraestrutura.

O compromisso de investir em obras de infraestrutura urbana foi feito na noite de terça feira, 30, para centenas de pessoas no Bairro Cristo Rei, um dos mais populosos de Vilhena, pelo candidato a prefeito de Vilhena pela Coligação Pra Fazer Diferente, Eduardo Japonês (PV).

De acordo com Eduardo é preciso levar pavimentação para o Bairro Cristo Rei, que na seca sofre com a poeira e no período de chuva com os alagamentos. “Vamos pavimentar o bairro, o que não for possível com asfalto faremos com bloquetes, fábrica que iremos reativar para que em ruas com menos tráfego possamos dar condições melhor de infraestrutura”, disse.

Disse ainda que o asfalto leva asa famílias mais do que o conforto, mas o investimento, os moradores passam a investir em calçada, na própria casa. “O asfalto em frente de nossas casas valoriza a propriedade, mais que isso, melhora nossa autoestima, é mais saúde com menos poeira e menos lama”, pontuou.

Para ele, o Bairro Cristo Rei cresceu e hoje participa ativamente da economia do município com grandes lojas, um comércio forte e diversificado, com famílias que contribuem com seus impostos e precisam receber a contrapartida que é a infraestrutura. “Pretendemos implantar aqui creches, mais postos de saúde, ampliar a oferta de salas de aula, centros de lazer e de prática esportiva para a população, algo que hoje não vemos por aqui”, destacou.

Autor e foto: Assessoria