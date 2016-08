Justiça defere candidatos a prefeito da aliança “A Vitória de Todos”

O candidato a prefeito de Corumbiara Marcelo Crisostomo do Nascimento, assim com seu vice Moacir Izidio da Silva receberam aprovação do juiz eleitoral da comarca para dar prosseguimento a campanha.

A decisão do magistrado Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos foi expedida no dia 24, mas divulgada apenas agora.

Os candidatos lideram a aliança composta pelo DEM, PP, PTB, PMDB, PSC, PV e PSDB. A campanha segue a todo vapor, e o otimismo aumenta após ser vencida a primeira condição legal para chegar ao Executivo corumbiarense.

Nos próximos dias o Extra de Rondônia publica entrevista com o candidato, assim como dos demais concorrentes do Município para levar aos leitores a propostas, projetos e perfil dos participantes da corrida eleitoral em Corumbiara.

