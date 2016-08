Justiça defere candidaturas de Silvênio e Rosely

Os candidatos majoritários da coligação “Unidos por Cabixi” foram autorizados formalmente a dar prosseguimento a campanha pela juíza eleitoral da comarca, Márcia Regina Gomes Serafim.

O deferimento dos pedidos de registro da candidatura de Silvênio Antônio de Almeida e Rosely de Fátima de Assumpção Barroso foi publicado no último dia 28.

Na semana passada a reportagem do Extra de Rondônia esteve em Cabixi, ocasião em que conversou com o candidato a prefeito Silvênio e sua companheira de chapa Rosely, ocasião em que ambos se mostravam tranquilos, porém ansiosos com a oficialização da candidatura perante a Justiça Eleitoral. “A confirmação por parte da Justiça Eleitoral é um fator importante para a campanha, e impede a proliferação de boatos”, disseram os candidatos.

Agora com o sinal verde os candidatos intensificam o ritmo da campanha e aceleram o passo a fim de alcançar o objetivo de ter aprovação do eleitorado para governar a cidade.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia