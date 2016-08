Mostra gastronômica é realizada em Vilhena

O Pirarucu Rondon, reconhecido como prato oficial da capital Porto Velho, foi apresentado à imprensa vilhenense nesta quarta-feira, 31, em uma mostra gastronômica realizada na unidade Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).

O evento antecedeu as atividades do 1º Portal do Agronegócio em Vilhena. O prato que tem como estrela o peixe Pirarucu Amazônico, foi idealizado pelo chefe Manuel Evangelista, que auxiliado pelos chefes Eliane Teodor, Pedro Bagattoli e Gema Minozzo capacitaram cerca de 20 representantes de restaurantes e bifes no município.

O chefe Manuel explicou que o peixe tem como acompanhamento um medalhão de macaxeira e queijo coalho, jambu de tucupi e banana frita.

“A ideia é que esses estabelecimentos incluam o prato em seus cardápios valorizando a piscicultura na região e apresentando um pouco de nossa culinária”, destacou o superintendente do Turismo de Rondônia, Júlio Olivar.

Click na foto para ampliar

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia