Motorista morre ao bater de frente com ônibus na BR-364

Por volta das 20h30, a PRF registrou mais um acidente com vítima fatal na BR 364, na altura do KM 17, entre Ji-Paraná e Presidente Médici, envolvendo um carro de passeio e um ônibus da empresa Frota.

O motorista do Fiat Uno, identificado como Ledevi Correia de Andrade, de 36 anos, ficou imprensado nas ferragens e morreu na hora. Os passageiros e o motorista do ônibus saíram ilesos.

De acordo com o Perito Richards Nunes, o veículo Fiat Uno seguia pela BR sentido Ji-Paraná, quando, por algum motivo, invadiu a pista contrária, ficando na frente do ônibus. Para evitar a batida, o motorista do ônibus tentou mudar de pista, mas não conseguiu fazer a manobra a tempo e acabou batendo na frente do carro.

O Corpo de Bombeiros rapidamente chegou no local, mas o motorista já estava morto.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido do veículo e entregue para a funerária de plantão. Segundo parentes e amigos, Ledevi Correia residia há muitos anos na Vila Bandeira Branca e estava enfrentando problemas com a bebida.

Matéria:comando190