Obras de pavimentação abrangem 200 ruas na área urbana e novos semáforos são instalados em Vilhena

Cumprindo compromissos com a comunidade vilhenense, o prefeito Zé Rover (PP) irá concluir seu segundo mandato com mais 40 quilômetros de pavimentação urbana neste ano.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Semcom), o atual prefeito tornou-se o Chefe do Executivo da cidade que fez mais asfalto do que todos os seus antecessores juntos, num total de 180 quilômetros (incluindo os 40 em execução) em seus dois mandatos: 2009/2012 e 2013/2016.

O prefeito acompanha as obras que estão a pleno vapor em vários pontos da cidade, e antes de entregar o cargo Rover entregará à comunidade mais duzentas ruas pavimentadas.

A retomada dos serviços aconteceu há algumas semanas, e já está concluída nos setores 8 e 9. No bairro Bela Vista faltam apenas cinco ruas para o término do trabalho.

Ainda está semana estará concluída a pavimentação de um dos lados da Avenida Presidente Nasser, no Setor 20, sendo que a outra parte da via estará concluída antes do final da próxima semana.

Na semana que vem começam os serviços no Jardim Universitário, que fica no Setor Unir, assim como na Avenida Primeiro de Maio; bem como inicia a construção da base para receber pavimentação em ruas do Setor Embratel.

Já nas Avenidas Rondônia e Rio Grande do Norte, onde será aplicado material diferenciado e de maior resistência para suportar o tráfego de veículos pesados, o trabalho começa no dia 15 de setembro, de acordo com o cronograma da empreiteira responsável pela obra.

E o projeto de pavimentação elaborado para este ano será concluído com asfaltamento de ruas do Setor Bodanese, que teve o projeto alterado para pavimentação idêntica à Avenida Rondônia e Rio Grande do Norte com material (CBUQ) Concreto Asfáltico Usinado e Quente.

Zé Rover está acompanhando de perto o desenvolvimento dos trabalhos, percorrendo diariamente os canteiros de obras para garantir que os serviços sejam feitos com qualidade e dentro do prazo estipulado. “Vamos encerrar nosso mandato com todas as execuções concluídas, proporcionando aos vilhenenses de vários setores da cidade o benefício da pavimentação, que valoriza as propriedades e melhora em vários aspectos a qualidade de vida dos moradores”, declarou o prefeito.

Também está sendo executado a implantação de mais 5 novos semáforos, os dois da Av. Major Amarante serão substituídos e após reparação completa instalados em outros pontos e três serão colocados em novos pontos, será colocado sinalizações horizontais e verticais nas vias públicas próximas a essas instalações.

Texto: Adenilson Magalhães (Semcom)

Foto: Semcom