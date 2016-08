Pena de mulher que tentou matar homem é convertida em salário mínimo e serviços comunitários

Condenada a 4 anos de prisão em julgamento realizado na manhã desta quarta, 31, no plenário do Fórum Desembargador Leal Fagundes, em Vilhena, Tatiane Fernandes Sardinha, de 30 anos, teve a pena convertida em prestação de serviço a comunidade e pagamento de um salário mínimo.

Tatiane foi levada a julgamento pelo crime ocorrido na madrugada do dia 9 de junho de 2008, quando por motivos não revelados a polícia foi até a casa da vítima Antônio Leiva Coelho e disparado várias vezes em sua direção. Os disparos não atingiram a vítima, que correu e buscou refúgio numa mata.

A acusada, inclusive teria dito ao seu companheiro Paulo Fernando Scrupak, que no mesmo dia descarregou o mesmo revólver calibre 22 em outro homem em tentativa de homicídio no pátio do posto Catarinense, que tinha matado Antônio.

O crime pode ter sido motivado por drogas, pois o local registrado o crime, no Bairro São José, funcionava uma “boca de fumo”.

Os jurados votaram ao final da réplica e tréplica da acusação e defesa pela condenação da mulher, que teve a pena final revertida em pagamento de um salário minimo e prestação de serviços comunitários.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa