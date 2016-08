Presidente da Assembleia prestigia evento do Setor Produtivo em Vilhena

O deputado estadual Maurão de Carvalho (PMDB) confirmou nesta tarde ao Extra de Rondônia que vira ao município no final de semana para participar do 1º Portal do Agronegócio.

O evento está sendo realizado pela Associação Comercial e Industrial de Vilhena, e acontece nos dias 2 e 3 de setembro.

Em contato por telefone com o site, o presidente da Assembleia Legislativa garantiu presença na iniciativa da ACIV para o sábado 03. “Ações que estimulem o desenvolvimento do setor produtivo, que é o esteio da economia de Rondônia, devem contar com a participação do Poder Legislativo estadual, por isso faço questão de estar em Vilhena no final de semana prestigiando o evento”, disse Maurão.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia