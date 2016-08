Rodeio marca despedida de locutor pioneiro do Cone Sul

O locutor de rodeio há 26 anos, Marron Silva, anunciou sua despedida das arenas de rodeio. Sua última participação será na festa do Peão de Boiadeiro a ser realizada no parque de exposições em Colorado do Oeste.

O rodeio tem início nesta quinta-feira, 01, e encerra no domingo, 04. O evento contará com premiações em dinheiro, shows, montaria em touros e bailão todas as noites.

Ao Extra de Rondônia Marron contou de sua tristeza em abandonar o rodeio. “Ao longo dos anos venho perdido a visão devido a um descolamento de retina, hoje para participar tenho que ser conduzido até a arena”, disse entristecido o locutor.

Marron declarou que a festa além de ser uma despedida servirá para angariar fundos para seu tratamento oftalmológico. Sobre o evento, Marron, explicou que na quinta-feira a entrada será cobrada apenas um quilo de alimento não perecível.

“Ao meu lado na locução dessa festa de despedida terei os amigos locutores Carlos Louzada e Josias Torres. Sou grato aos parceiros e amigos que me auxiliam nesta festa”, concluiu Morron.

Informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 98421-1296.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação