VÍDEO: enxurrada de gelo é registrada por chupinguaienses após temporal

A forte chuva que caiu ao final da tarde da segunda-feira, 29, em Chupinguaia, além de deixar estragos chamou a atenção dos moradores que registraram em vídeo a enxurrada gelada nas proximidades da ponte da Usina, há cerca de 3 Km da cidade.

Os moradores ficaram espantados com a quantidade de gelo na água. A chuva de granizo com o vento forte destelhou casas e derrubou árvores no município.

As imagens foram registradas assim que acalmou o temporal, numa das pontes de acesso a cidade do município.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos/Vídeo: Internauta