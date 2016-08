Adolescente deixa recado em rede social que não está desaparecida

A adolescente Andressa Fernanda Ribeiro Melo, de 17 anos, que supostamente estava desaparecida, deixou recado em rede social, no qual diz que não está desaparecida.

Andressa escreveu na sua conta no Facebook o seguinte, “Affff parem com isso, não estou desaparecida, por onde eu estou bem, estou ótima, apenas longe de quem me faz mal.”

Agora a Polícia Civil deverá investigar se realmente foi Fernanda quem escreveu em sua conta no Facebook e esclarecer os motivos pelo qual teria fugido de casa. Já que foi registrado na delegacia seu suposto desaparecimento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução Facebook