Bandidos armados roubam moto no pátio da rodoviária em Vilhena

O fato ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 1, no estacionamento da Estação Rodoviária, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima de 43 anos, relatou a Polícia Militar, que foi até a rodoviária levar seu irmão para viajar, e quando estava saindo do estacionamento com sua moto Honda CG Fan 125, de vermelha placa NCW-4859/Colorado do Oeste, foi abordado por dois homens, um deles armado com revólver aparentado ser calibre 32.

Sob a mira da arma, a vítima entregou o veículo, dois capacetes e um aparelho celular da marca Samsung de cor preta.

A guarnição da PM fez diversas buscas, mas não localizou nenhum suspeito. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil para ser investigado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração