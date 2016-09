Calisto recorre de impugnação e inaugura comitê de campanha

O candidato a prefeito em Cerejeiras Kleber Calisto (PMDB), da coligação “Novo Tempo”, declarou nesta quinta-feira ao Extra de Rondônia que vai tentar reverter negativa de registro de candidatura em primeira instância junto ao TRE.

E enquanto aguarda a decisão na esfera estadual a campanha do candidato prossegue, sendo que hoje a atividade principal é a inauguração do comitê oficial da coligação. Paralelo a isso tudo a aliança política prepara um “plano B”, caso a situação de Calisto permaneça indefinida até o prazo permitido para substituição de candidatos.

O candidato foi vetado pela Justiça Eleitoral da comarca em decisão anunciada no início da semana em virtude de suposto impedimento legal para que Kléber pudesse concorrer ao pleito. “A Justiça está fazendo o papel dela, mas como tenho direito a recurso usarei os dispositivos legais adequados para tentar mudar a situação”, disse Calisto, que já foi prefeito em Cerejeiras por dois mandatos. Ele lamentou o impasse em virtude do “bom momento em que sua campanha atravessa”.

“Há um clamor popular em torno de nosso projeto político, por isso me vejo na obrigação de tentar todos os recursos possíveis para conseguir confirmar a candidatura”, declarou. Por isso, mesmo com certo abatimento o candidato mantém a programação de campanha, que terá um grande evento nesta tarde com a inauguração do comitê, realização que deve contar com participação do vice-governador Daniel Pereira e do Senador Valdir Raupp. A instalação acontece na Avenida das Nações, ao lado da Loja Dinâmica, com início previsto para 17 horas.

Correndo contra o tempo, pois o prazo da legislação eleitoral para troca de candidatos vence no dia doze deste mês, a coligação discute a possibilidade de substituição da chapa caso não haja julgamento do recurso de Kléber até esta data ou em situação de manutenção da sentença da primeira instância. “Estamos nos preparando para tal possibilidade, apesar de confiarmos até o último momento na reversão desta questão, e se for o caso com certeza nosso grupo apresentará à comunidade um nome à altura para corresponder a confiança da população em nosso projeto”, encerrou Calisto.

