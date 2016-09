Câmara deve aumentar salários de prefeito, vice e vereadores de Corumbiara

Cumprindo preceito da Lei Orgânica, o Poder Legislativo vai discutir e votar projeto que eleva o subsídio dos ocupantes de cargos eletivos municipais.

Além destes, o projeto também inclui o salário do primeiro escalão do Executivo. De acordo com informações a expectativa é que a proposta seja aprovada, com a correção salarial acontecendo para o próximo ano.

Ainda conforme preceitos da Lei Orgânica, a qual determina que esta iniciativa seja realizada até 30 dias antes das eleições municipais, o teto para a correção do subsídio está atrelada ao salário dos deputados estaduais, sendo que o maior vencimento não pode superar 20% do que recebem os parlamentares rondonienses.

Desta forma, a correção modificaria os salário afetados da seguinte maneira: os vereadores passam a receber R$ 3,8 mil ao mês, ao invés dos R$ 3.050,00 atuais; o do prefeito sobe de doze para treze mil reais; o vice-prefeito será elevado de R$ 6 mil para R$ 6,5 mil; e o dos secretários municipais salta de R$ 3 mil para R$ 4 mil.

A sessão ordinária que trata do tema acontece nesta sexta-feira 02, na Câmara de Vereadores de Corumbiara.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia