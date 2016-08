Candidatos a prefeito de Vilhena concordam em participar de rodada de entrevistas

No encontro entre os concorrentes a Chefe do Executivo vilhenense, promovido nesta manhã de quinta-feira pelo Extra de Rondônia, Eduardo Tsuru, Rosani Donadon e Júlio Silva receberam dez perguntas idênticas para detalhamento de suas propostas e projeto para administrar o Município.

As entrevistas serão publicadas na próxima semana, após a entrega das respostas dos três candidatos (saiba quais foram as perguntas no rodapé desta reportagem). Todos terão o direito a usar o mesmo espaço, e o tempo de exposição das matérias será igual para eles. Depois da veiculação em separado, as quais ficarão disponíveis no site por 24 horas, o material completo será reeditado e republicado.

Na visita ao Extra de Rondônia nesta manhã de quinta-feira os concorrentes elogiaram a iniciativa do jornal em reunir os três na sede do jornal, dando um aspecto mais humano e cortês à disputa eleitoral.

A reportagem do site conseguiu extrair dos pretendentes a informação que todos eles esperam que a transição de governo seja feita de forma colaborativa por parte do atual prefeito Zé Rover.

A preocupação de Eduardo, Rosani e Júlio diz respeito ao orçamento para o próximo ano, o primeiro com o qual o vencedor irá gerir o Município no começo do próximo mandato.

Todos esperam contar com a colaboração do atual administrador para que a elaboração orçamentária atenda propostas de gestão que os candidatos pretendem concretizar após a posse.

Abaixo, as íntegra das perguntas e normas da rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito que os três concorrentes receberam do Extra de Rondônia nesta quinta-feira:

ENTREVISTA COM OS CANDIDATOS A PREFEITO DE VILHENA PARA PUBLICAÇÃO NO EXTRA DE RONDÔNIA

Os questionários entregues nesta data aos candidatos Rosani Donadon, Júlio Silva e Eduardo Tsuru são idênticos, e para garantir o mesmo espaço aos três pretendentes ao Executivo Municipal de Vilhena as respostas devem contar com no máximo dez linhas em fonte Calibri corpo 11.

As respostas devem ser enviadas ao Extra de Rondônia em arquivo de Word anexado a mensagem ao endereço eletrônico extra.ro1@hotmail.com até a segunda-feira (05/09/16) para publicação na próxima semana.

01 – Por que você quer ser prefeito de Vilhena?

02 – Em sua avaliação quais são as demandas mais urgentes do Município?

03 – Qual é a sua proposta para a geração de emprego e renda aos vilhenenses?

04 – Um dos setores que mais gera reclamações entre os moradores da cidade é o da saúde. Quais são suas metas para esta área?

05 – O setor produtivo há muito tempo vem sendo tratado como certa diligência no Município. Você tem alguma proposta específicas para os produtores rurais?

06 – Em virtude dos problemas enfrentados pela atual administração em âmbito judicial, você pretende realizar auditoria geral nos setores da prefeitura após assumir o cargo?

07 – Entre os ocupantes do primeiros escalão atual do Município existe alguma expectativa de manter alguém na função em sua administração?

08 – Qual será a participação de seu candidato a vice-prefeito em sua gestão?

09 – O que você acha da transparência na gestão pública, em particular na divulgação de informações sobre pessoas contratadas através de portarias, concessão de diárias e gastos públicos em geral?

10 – Você vai manter a tradição local de nomear parentes para ocupar cargos públicos?

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia