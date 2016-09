“Dia especial do café” reúne centenas de pessoas em Cerejeiras

Na última sexta-feira, 26, foi realizado o “Dia especial do café” na Linha 1, km 3 da 3ª para 4ª eixo, zona rural de Cerejeiras.

O evento organizado pelo vendedor Oziel Machado Araújo, o popular Araújo da Diságua, reuniu centenas de pessoas e diversas empresas interessadas em discutir a respeito do cultivo do café clonal no município e região.

De acordo com informações repassadas a reportagem do Extra de Rondônia, o evento dedicado ao companheiro do dia a dia de todos os brasileiros há séculos, o café, ainda contou com a participação de instituições pública como a Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER), Idaron e o Banco do Brasil.

Foram apresentadas várias palestras, além dos sorteios de brindes e o encerramento com um delicioso almoço oferecido para mais de 140 participantes.

O “Dia especial do café” também contou com o apoio e presença das empresas: Alvorada Agropecuária, Diságua, Rural Tec e JF Instalações Elétricas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação