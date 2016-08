Extra de Rondônia reúne candidatos a prefeito de Vilhena

Neste momento Rosani Donadon, Eduardo Tsuru e Júlio Silva estão na sede do Extra de Rondônia participando de confraternização com a equipe do site num café da manhã exclusivo aos candidatos a Chefe do Executivo de Vilhena.

Os concorrentes ao cargo foram convidados no início da semana para o encontro, no qual será explanado a todos eles a forma como o jornal eletrônico fará a cobertura das eleições deste ano, além de serem convidados a uma rodada de entrevistas planejada para veiculação na próxima semana.

Em instantes mais informações e detalhes sobre a visita dos três candidatos a prefeito de Vilhena ao Extra de Rondônia, na primeira ocasião em que Rosani Donadon, Eduardo Tsuru e Júlio Silva ficam frente a frente nesta campanha eleitoral.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia