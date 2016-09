Força Tática recupera moto roubada e detém suspeitos por receptação

Uma moto Honda CG Fan 125, de cor vermelha, placa NCW-4859/Colorado do Oeste, tomada em assalto na madrugada desta quinta-feira, 1, no estacionamento da Estação Rodoviária, em Vilhena, foi recuperada pela guarnição da Força Tática.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, policiais da Força Tática, recebeu informação que na Rua 347, no bairro Vila Operária, havia alguns homens suspeitos de estarem praticando crimes em Vilhena.

Ao proceder à abordagem no local, um homem saiu correndo e pulou vários muros, mas foi perseguido e detido pelos militares. Em revista no imóvel, foi localizada a moto CG com registro de roubo.

Diante dos fatos, os suspeitos foram levados para delegacia de Polícia Civil e identificados como Carlos Eduardo Lopes da Silva, de 18 anos, Willian Lima de Araújo, de 19 anos, vulgo (Bob) e Sandro Ferreira da Silva, de 22 anos. Eles foram apresentados ao delegado de plantão para providências cabíveis.

