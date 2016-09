Japonês defende autonomia para as escolas

Em reunião com professores e diretores de escolas municipais na noite de quarta-feira (31) o candidato a prefeito pela coligação “Pra Fazer Diferente”, Eduardo Japonês defendeu autonomia para as escolas da rede municipal.

Segundo ele são as escolas, compostas por gestores, professores, alunos, servidores e pais de alunos, que conhecem suas realidades e necessidades, nada mais justo, portanto, que elas sejam autônomas em sua gestão.

“Cada escola tem a sua realidade e nada mais justo que a comunidade escolar faça seu planejamento, adquiram sua merenda, administre a escola tudo com o foco nas necessidades pedagógicas dos alunos que é a clientela da educação, para os quais todos os esforços devam ser concentrados”, disse.

Disse também que pretende aumentar a oferta de salas de aulas para atender os alunos o mais próximo possível de suas casas, bem como para diminuir as salas superlotadas. Indagado se já tinha escolhido o secretário da pasta, Eduardo disse que nem da educação e de nenhuma outra secretaria. “Estou livre, não fiz amarração política negociando cargos com nenhum partido ou grupo político” destacando que o comando das pastas será sempre com profissionais da área. “No caso da educação pretendo ouvir quem é do meio, que conhece os problemas e apontem as soluções para que possamos agir”.

Japonês também pontuou que dará todo o suporte possível para as escolas, em contrapartida vai exigir eficiência. “Se necessário juntos vamos reformular o sistema visando uma escola mais produtiva e pedagogicamente eficiente”.

Autor e foto: Assessoria