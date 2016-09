Mãe procura filha de 13 anos desaparecida em Vilhena

Mais uma família desesperada em Vilhena a procura da filha de 13 anos que desapareceu.

De acordo com Josineia Mendonça, mãe de Lauanny Mendonça dos Santos, de 13 anos, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, no qual relatou que sua filha saiu de casa na última terça-feira, 30, por volta das 14 horas, e até o momento não voltou para casa e nem deu notícias.

Segundo a mãe que está desesperada, ela e seu marido já registraram boletim de ocorrência e procuraram o Conselho Tutelar para ajudar nas buscas.

Ainda, de acordo com a mãe, recebeu informação que Lauanny teria fugido em companhia de outra garota por nome Rebeca Dina, de 14 anos. A mãe dessa menina teria dito que Rebeca saiu de casa há 10 dias e deixou uma carta para que ela não a procura-se.

Qualquer informação que leve ao paradeiro de Lauanny entrar em contato pelos telefones (69) 9-8476-3448, (69) 9-9336-0232, (69) 3322-3001 Polícia Civil ou 190 Polícia Militar.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de Família