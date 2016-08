MP denuncia 10 policiais e um jornalista por grupo de extermínio

Ministério Público do Estado por meio do Centro de Atividades Extrajudiciais e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (CAEX/GAECO), apresentou denúncia contra Laurindo Lima da Rocha, Jair da Cruz Ferracini, Alessandro da Silva Lima, Weberson Moraes de Oliveira, Luciano Pereira, Rodrigo Lima Vieira, Jailson Ricardo Pimenta, Edney Alves Ribeiro, Rodrigo Silva Rodrigues, Wilma Miranda de Araújo e Marcos Paulo Batista Dourado, investigados pela Polícia Federal na Operação “MORS”, desencadeada em julho passado.

Segundo a denúncia, eles constituíram e integraram organização criminosa, uma vez que se associaram, de forma estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, com o intuito de obter vantagens mediante a prática de infrações penais, em especial crimes dolosos contra a vida.

O GAECO ajuizou também ação penal contra Laurindo Lima da Rocha (Lima), que, juntamente com terceiros que não compunham a organização criminosa, Josias Muniz da Silva, Leandro Galdino da Silva Sena, Lindomar Silva Rosa e Enivelton José da Silva (Vulgo “Beto”), mataram mediante disparos de arma de fogo Jelias Rocha Cardoso, fato ocorrido em 14 de dezembro de 2015, no pátio do Posto Opção, setor 06, Jaru.

Ainda decorrente da operação MORS, foram denunciados Laurindo Lima da Rocha, Jair da Cruz Ferracini, Leandro Galdino, Marcos Paulo Dourado, Antônio Marcos Barbosa e José Carlos Louredo pelos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo.

