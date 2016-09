Rosani Donadon defende modelo de gestão focado para o bem estar das pessoas

A candidata a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) vem ganhando apoio de diversos setores da sociedade por onde passa, prova disso é o resultado da última pesquisa de intenção de votos que aponta liderança absoluta da candidata do povo.

Rosani disse estar feliz com o apoio que vem recebendo das pessoas e reiterou seu compromisso com Vilhena. “Estou pronta pra retribuir tudo o que aprendi ao longo de todos esses anos de trabalho como mulher, mãe de família e agente político. A população de Vilhena pode ter certeza que nosso mandado irá entrar pra história. Por onde tenho passado, apresento minha plataforma de trabalho, um novo conceito de gestão focado exclusivamente nas pessoas. Fico feliz que a comunidade venha compreendendo nossas intenções”, comentou.

Rosani Donadon é a única candidata que tem propostas de trabalho pensadas nos mais variados setores da sociedade.

Ela vem falando com detalhe das suas principais ações, além de ouvir os anseios da comunidade, trocando ideias para aperfeiçoar as ações pensadas para conduzir Vilhena novamente para o caminho do desenvolvimento. “Sempre defendemos um modelo de gestão participativa, através do qual o cidadão tem voz para opinar a respeito dos investimentos desencadeados pela prefeitura”, comenta.

A candidata intensificou o ritmo de suas reuniões justamente para debater com a população suas propostas. “Sempre estivemos completamente ligados às pessoas. Os portões da minha casa sempre estarão abertos e as pessoas sentem-se confortáveis para nos procurar a opinar a respeito da nossa gestão. É assim que irei conduzir meu mandato, de forma transparente, democrática e eficaz”, conta.

A candidata a do povo comentou, também, sobre o modelo de campanha adotado. “Estamos fazendo uma campanha pé no chão, caminhando e olhando no olho do eleitor, pois entendemos que é a forma mais eficiente para apresentar nossas propostas, debatendo. Não queremos barulho, muito menos estardalhaço. Vivemos um momento delicado e precisamos de medidas urgentes, não de aparições circenses apenas para chamar a atenção do eleitorado. Precisamos tirar nossa cidade do abandono”, diz.

Rosani Donadon reiterou seu compromisso com a comunidade e engajamento para transformar Vilhena. “Nosso grupo surgiu com um compromisso único: contribuir com o desenvolvimento do nosso município e fazer dele novamente uma referência nos mais variados setores. Não loteamos a prefeitura e não estamos conduzindo nossa campanha com a finalidade de aumentar ainda mais os gastos com pessoal. Gestão se faz com eficiência e foco”, arremata.

Autor e fotos: Assessoria