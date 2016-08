Só na Bença visita associação “Maranata” em Chupinguaia

O deputado estadual Só na Bença (PMDB) visitou a Associação de Produtores Rurais do Assentamento Maranata – Asprama, Zona Rural do município de Chupinguaia.

O parlamentar foi recepcionado pelo vice-presidente da associação José Alberto, mais conhecido como “Pelé Branco”, que agradeceu a disposição do deputado em ver de perto a situação em que vive as 700 famílias que moram no assentamento.

José Alberto pediu ao deputado que acompanhe as obras de instalação de energia elétrica, pois estão paradas, e os responsáveis não deram nenhuma satisfação às famílias que necessitam de energia elétrica para desenvolvimento do assentamento.

Outra reivindicação e a prioridade na manutenção das estradas vicinais que não oferecem condições de trafegabilidade, dificultando o escoamento e a retirada de pessoas quando adoecem.

Em nome das 50 famílias que são associadas na Asprama também foi pedido ao parlamentar equipamentos Agrícola, que irá atender a todos os moradores do assentamento.

Só na Bença disse que, “estas famílias não me convidaram, eles me convocaram, e aqui estou, vamos buscar apoio junto ao governo do estado para resolver as necessidades e ajudar no desenvolvimento do assentamento, podem contar com deputado Só na Bença”, finalizou.

Autor e foto: Jean Carla Costa