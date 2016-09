ÂNGULO: instituto entrega certificados aos melhores do ano no Cone Sul

O instituto de pesquisa Ângulo anunciou nessa semana a agenda de entrega do prêmio Certificado de “Qualidade Profissional e Empresarial VIP”, no Cone Sul.

Colorado do Oeste e Cerejeiras receberam o evento na próxima semana que contará com a participação especial da Miss Rondônia Karliany Barbosa.

A equipe Ângulo entrega o prêmio na terça-feira, 06, aos profissionais e empresários em Cerejeiras, o evento será no salão do SINDSEF a partir das 20h30. Já na quinta-feira, 08, a cerimonia acontece no salão de eventos Polo Festas & Eventos, em Colorado do Oeste.

De acordo com o representante da empresa, Ney Hilton, o site Extra de Rondônia ficou com 86% da preferência dos internautas em Cerejeiras. Já em Colorado do Oeste, o site conquistou 87%.

“Foram mais de 600 questionários distribuídos no comércio desses municípios para avaliar o desempenho das melhores empresas de seus segmentos”, explicou Hilton.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação