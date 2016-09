Caminhonete e carro se “topam” em cruzamento

O acidente foi registrado por volta das 8h30 desta sexta-feira, 2, no cruzamento da Avenida Barão do Rio Branco com a Rua Marques Henrique, centro de Vilhena.

Segundo apurado no local, o condutor da caminhonete Amarok descia pela Rua Marques Henrique sentido Unir e teria avançado a preferencial acertando o veículo VW Gol.

O Gol trafegava pela Barão do Rio Branco sentido Pimenta Bueno. O acidente registrou apenas danos materiais. A perícia da Policia Civil esteve no local registrando os estragos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia