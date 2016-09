Candidato a prefeito de Corumbiara enumera importante apoiadores de campanha

Concorrendo ao Executivo após exercer dois mandatos na Câmara de Vereadores, o candidato a prefeito Marcelo Crisostomo (DEM) avalia que sua campanha vem em ritmo crescente.

Ele destaca que a comunidade vem recebendo de forma positiva suas propostas e metas divulgadas para o mandato, com a adesão aumentando a cada dia.

Crisostomo, que tem como candidato a vice-prefeito o pastor Moacir Izidio da Silva (PSC), revelou que conta com expressivo apoio de políticos importantes em âmbito estadual e na bancada federal.

O candidato enumerou a lista de apoiadores de sua campanha, que agrega os partidos DEM, PMDB, PSDB, PV, PTB, PSC e PP, que são os senadores Valdir Raupp e Ivo Cassol; os deputados federais Marinha Raupp, Marcos Rogério e Nilton Capixaba; deputados estaduais Só na Bença, Adelino Folador e Luizinho Goebel; além do diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, e do governador Confúcio Moura.

Crisostomo tem como um dos trunfos de argumentação a vasta experiência na vida pública, além da apresentação de projetos que vão de encontro as demandas da população de Corumbiara.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia