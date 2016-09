Em Colorado, DER cumpre serviços em mais de 800 quilômetros de estradas

Na primeira etapa dos trabalhos, a Residência focou no patrolamento de 100% das rodovias, no encascalhamento de pontos críticos, na substituição de pontes velhas de madeira e na recuperação das pontes em melhor estado de conservação.

Para o diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, os primeiros oito meses de 2016 foram extremamente produtivos na área de atuação da Residência Regional do Colorado do Oeste. “Cumprimos a meta de recuperar todas as estradas de responsabilidade do governo, e ainda instalamos diversos bueiros metálicos e recuperamos várias pontes. Agora, o foco é realizar cortes de morros, eliminar curvas e encascalhar as estradas, porque o período de chuvas de aproxima”, explicou Neiva.

Entre as principais rodovias sob a responsabilidade da Regional de Colorado está a Rodovia do Boi, de Corumbiara até o Trevo da Pedra, com 100 quilômetros de extensão. A rodovia recebeu 100% de patrolamento, encascalhamento e abertura lateral, e a instalação de três bueiros ármicos (tubos metálicos).

Na RO-499, de Corumbiara até a RO-487, também foram implantados três tubos metálicos, eliminando pontes velhas de madeira. A RO-487, de Cerejeiras até a RO-485, foi outra rodovia que recebeu três tubos metálicos. Na RO-497 foram instalados mais dois bueiros ármicos. No perímetro urbano de Colorado, em rodovias na saída da cidade, foram instalados mais três bueiros ármicos. “Em todos esses locais foram eliminadas pontes velhas de madeira, melhorando as condições das estradas”, frisou Ezequiel Neiva.

O residente do DER em Colorado, Menias Henrique, destacou que a Regional atua hoje com duas frentes de serviço, sendo uma na Linha 11, no município de Cabixi; e outra na Linha Zero Eixo, em Colorado, realizando cortes de morros elevados.

Autor: Nilson Nascimento

Foto: DER Colorado do Oeste