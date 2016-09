Em reunião, delegados decidem suspender movimento por uma semana

Após reunião com o Governo do Estado nesta sexta-feira (2), delegados de Polícia Civil suspenderam por uma semana a decisão da categoria em entregar os cargos de chefia e redução de horário de atendimento nas delegacias para apenas seis horas, de segunda a sexta-feira.

Segundo o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de Rondônia (Sindepro), Antônio Sobral, “as negociações durante a manhã foram mais coerentes para a classe, e até o dia 9 a decisão da categoria fica suspensa, quando deverá acontecer nova reunião para definir a situação”.

Os delegados reclamam das condições de sobrecarga de trabalho por falta de mais profissionais, principalmente no interior do estado. “Eles querem que seja regulamentado o sobreaviso, que há muito tempo já é dessa forma que se vem trabalhando. O delegado sai do plantão, mas permanece de sobreaviso caso ocorra algum problema. O governo vai avaliar esta semana a melhor maneira de resolver o impasse, regulamentar o sobreaviso e ainda estudar uma forma de compensação para a categoria, bem como também aos agentes”, explicou o secretário de Segurança do Estado, Antônio Carlos dos Reis.

O secretário completa ainda que os profissionais também esperam por melhorias salariais, tão logo saia decisão judicial sobre a carreira jurídica da classe. “Todas as reivindicações deles serão avaliadas da melhor maneira possível, dentro das possibilidades viáveis para o governo e para a categoria”, concluiu.

Entenda o caso

Nos últimos dias, os delegados encaminharam ofício às prefeituras, Câmaras e órgãos governamentais da região central informando que não seriam mais cumpridas as escalas de sobreaviso em delegacias de Polícia Civil do Rondônia.

Com a situação, não atuariam mais delegados a partir de 13h30min e nos finais de semana, e os presos terão que ser levados para Ji-Paraná, o que causaria um caos no sistema de segurança, e poderá elevar o índice de criminalidade a patamares insustentáveis, pois a Regional de Ji-Paraná é responsável pelas delegacias das regiões de Ouro Preto, de Presidente Médici até Costa Marques.

O documento é uma Exposição de Motivos elaborada por representatividade de todos os delegados de polícia do interior, em conjunto com o Sindicato e Associação de classe representante dos delegados de polícia do Estado de Rondônia, e relata que é a única maneira de se cumprir as escalas de trabalho aceitas e regulamentadas pelo Governo do Estado.

O documento com 26 páginas também menciona o que considera falência quase que total da Polícia Civil rondoniense, e que “não há sistema criminal que seja efetivo no mundo democrático, guardadas as devidas peculiaridades, sem um trabalho efetivo da Polícia Judiciária.

Segundo o documento, nas delegacias do interior onde só existe um delegado atuando, como é o caso de Ouro Preto do Oeste, os delegados trabalharão somente em regime de expediente, de 7h30min as 13h30min, de segunda a sexta-feira.