Em Vilhena, Ifro nega ser alvo de investigação da PF

Em nota enviada ao Extra de Rondônia, a assessoria do Instituto Federal de Rondônia (Ifro) esclareceu supostas acusações de envolvimento em fraude investigado pela Polícia Federal.

Conforme a acusação, as irregularidades teriam sido apontadas em documentos de empresa que participou de certame licitatório nas unidades de Vilhena e outros Estados.

Ao site, a assessoria da entidade educativa reconheceu que a empresa investigada participou do pregão eletrônico nº 06/2015 do Campus Vilhena, em 15/05/15, porém foi desclassificada por não atender os requisitos estabelecidos pelo edital.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA:

IFRO NÃO É INVESTIGADO PELA OPERAÇÃO “MATREIRO”

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) vem a público esclarecer que nenhuma de suas unidades está sendo investigada na Operação Matreiro realizada pela Polícia Federal (PF) na manhã de hoje, diferente do que foi divulgado na imprensa.

A operação apura a utilização de documentos falsos por empresa em certame licitatório. Diante deste fato, ressaltamos que a empresa investigada participou do pregão eletrônico nº 06/2015 do Campus Vilhena, em 15/05/15 para a contratação de empresa especializada para prestação continuada de serviços de copeiragem, jardinagem, manutenção de edificações e piscinas, recepção e motorista, tendo sido DESCLASSIFICADA porque não atendeu aos requisitos estabelecidos pelo edital.

A operação deflagrada pela PF não inclui nenhum dos campi e Reitoria do IFRO, uma vez que não temos nenhuma contratação com a empresa investigada, que NUNCA prestou serviços para a instituição.

A citação do IFRO na divulgação do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle (MTFC) refere-se somente à participação da empresa em certame licitatório do IFRO. O Instituto Federal de Rondônia sempre se pauta pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da economicidade dando amplas condições para participação de todos os interessados em seus processos licitatórios.

As informações com relação a este pregão são públicas e podem ser acessadas através do sitewww.comprasgovernamentais.gov.br.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação