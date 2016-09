Força Tática prende homem após ameaçar funcionária de instituição evangélica

O caso foi registrado por policiais da Força Tática na manhã desta sexta-feira, 2, em Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Força Tática foi acionada por uma funcionária do Serviço de Assistência Social Evangélico (SASE), onde relatou que um homem chegou por volta das 07h30 na instituição e exigiu que a vítima lhe desse algumas roupas, mas a mesma informou a ele que não havia roupas do seu tamanho.

Com isso, o homem ficou enfurecido, colocou a mão embaixo da camiseta fazendo menção de estar armado e foi em direção a vítima e falou que ia esfaqueá-la dezessete vezes, caso ela não entregasse roupas a ele.

A vítima, com medo falou que ia pegar algumas roupas para ele. O homem então falou que ia esperar do lado de fora. Neste intervalo a funcionária acionou a polícia que chegou rapidamente e deu voz de prisão ao suspeito, que foi identificado como Nilson de Freitas, de 46 anos. Ele foi apresentado na delegacia de Polícia Civil ao delegado de plantão para providências cabíveis.

