Força Tática prende suspeito e recupera celulares roubados

Na noite desta sexta-feira, 2, a Central de Operação da Polícia Militar recebeu informação que um homem armado com faca havia roubado dois aparelhos celulares na Rua João Bernal, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De imediato a guarnição da Força Tática foi até ao local, onde em contado com as vítimas, relataram as características do ladrão.

Porém, através do rastreador do aparelho, a polícia chegou numa casa na Rua 622, no bairro Parque São Paulo, e encontrou o suspeito que foi reconhecido pelas vítimas, inclusive a faca usada por ele em cima de uma pia.

Em revista no imóvel, foi encontrado um aparelho em cima da casa e o outro debaixo de um barco no quintal.

Diante dos fatos, o rapaz identificado como Nilson Correia de Paiva, de 37 anos, recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia