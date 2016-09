Mais uma moto é roubada no pátio da rodoviária em Vilhena

Uma mulher que trabalha na Estação Rodoviária de Vilhena teve sua moto Honda CG 150 de cor vermelha, placa NDM-1347/Vilhena, roubada.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima acionou a Polícia Militar e relatou que chegou para trabalhar por volta das 16 horas desta quinta-feira, 1, e estacionou sua motocicleta no pátio da rodoviária.

Porém, quando saiu do trabalho por volta das 23 horas, sua moto não estava mais no local.

A PM fez diversas buscas, mas não localizou o veículo. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil para ser investigado.

Em menos de 12 horas, esta já é a segunda ocorrência registrada de furto/roubo de moto na rodoviária.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração