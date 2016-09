OCB participa do 1º Portal do Agronegócio

O presidente da seção rondoniense da Organização das Cooperativas Brasileiras, Salatiel Rodrigues, está em Vilhena para participar do evento voltado ao setor produtivo que acontece hoje e amanhã por iniciativa da ACIV.

A participação da OCB se traduz na forma de palestra sobre assuntos relacionados ao setor e apoio geral a realização. “Não poderíamos deixar de ser parceiros nesta importante iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Vilhena”, declarou Rodrigues ao Extra de Rondônia.

O presidente regional da OCB também destacou a participação do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, no evento, “o que dá a dimensão da importância desta promoção, que serve para o fortalecimento do setor produtivo através da difusão de informações e mostras de novas tecnologias voltadas a esta área”.

Para o engrandecimento da realização, a OCB trouxe para Vilhena o presidente da Cooperativa das Agroindústrias de Suinocultores Catarinenses, Losivano Luiz de Lorenzo, que vai proferir palestra sobre a suinocultura e cooperativismo no sábado.

Falando sobre a atuação da Organização, Salatiel explicou que a entidade atua com quatro eixos temáticos, sendo eles a logística, que trata de vários aspectos como o estabelecimento de boas condições para escoamento da produção e armazenamento; pesquisa e tecnologia, levando aos associados técnicas de ações como correção de solo para pequenos produtores; industrialização, que visa a agregar valor a matéria-prima no local da produção; e fortalecimento institucional, que presta apoio à classe organizada para fazer arranjos na produção.

Salatiel revelou que em Rondônia existem hoje mais de 80 mil produtores que fazem parte de cooperativas, uma realidade totalmente distinta de quando começou a representar a OCB no Estado há dez anos, época em que a cultura do cooperativismo era inexistente em Rondônia.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia