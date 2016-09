Reunido com dezenas de servidores, Japonês propõe capacitação e valorização da categoria

Centenas de servidões públicos municipais se reuniram na noite de quinta-feira (01) para ouvir as propostas do candidato a prefeito de Vilhena Eduardo Japonês que lidera a coligação “Pra Fazer Diferente” na sede da Associação dos Servidores Municipais (ASMUV). Valorização profissional e capacitação foram compromissos citados pelo candidato como forma de evoluir o atendimento à população.

“O lucro do serviço público é uma população bem servida e para bem servir a comunidade o servidor público tem que estar estimulado, motivado, capacitado e valorizado”, disse Eduardo.

Disse ainda que poderá corrigir distorções salariais, tudo de acordo com a lei. Destacou o compromisso de promover a meritocracia dando ao servidor a oportunidade de evoluir profissionalmente com cursos de capacitação e de aprendizagem. Disse que está disposto a estudar a implantação de um plano de saúde aos servidores, bem como auxílio alimentação. “Obviamente que todos esses avanços poderão ser implementados após conhecermos a realidade econômica do município, os impactos econômicos nos setores que teremos que investir. Vamos decidir isso coletivamente, discutindo com a categoria. Mudanças como essas não podem ser decididas por uma pessoa só”, disse Japonês.

Eduardo disse ainda que pretende melhorar a frota da secretaria de obras, recuperar os veículos e máquinas que for possível para atender a demanda do município no que tange a recuperação de estradas nas áreas rural e urbana. “Economizando, investindo com seriedade os recursos públicos será possível avançar em todos os setores”, finalizou.

Autor e foto: Assessoria