Servidor é preso em flagrante furtando computadores da prefeitura

O servidor público Aguinaldo Mendes Basqueira de 27 anos foi preso na noite da quinta-feira (01), acusado de estar furtando peças de computadores da prefeitura de Monte Negro. O vigilante escutou barulhos no forro do prédio e acionou a polícia. Outro comparsa que auxiliava o servidor conseguiu fugir.

De acordo com a PM, o flagrante aconteceu por volta das 22h30 quando o vigilante escutou barulhos que vinha de dentro do forro do prédio, a polícia foi acionada e cercou a sede do executivo. Um policial chegou a subir no forro quando os acusados perceberam a presença da polícia e tentaram fugir pelo telhado. Aguinaldo foi detido por policiais e em seu bolso foi encontrado peças de computadores. Já, próximo ao prédio da prefeitura os militares encontraram mais peças e um monitor de computador.

Na delegacia, Aguinaldo disse ser servidor público e trabalha na prefeitura como técnico de informática e tinha conhecimento do local. Ainda em depoimento para a polícia, Aguinaldo entregou o seu comparsa de nome de “Delcinho” que estava lhe ajudando no furto, porém ele conseguiu fugir da polícia e não foi preso.

Após o flagrante, Aguinaldo e as peças dos computadores recuperadas foram levados e apresentados ao delegado de plantão em Ariquemes para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte:RONDÔNIAVIP