Vilhenense perde R$ 33 mil ao comprar carro pela internet

Uma vilhenense de 38 anos perdeu a quantia de R$ 33.800 ao comprar um veículo pela internet.

O caso foi registrado pela vítima no último dia 31. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi até a delegacia e relatou que realizou a compra de um automóvel Toyota Corolla placas OAT-3040, o negócio foi fechado pelo valor de R$ 33.800 no qual foi pago através de transferência bancária.

A vítima recebeu via email uma cópia do documento do veículo devidamente preenchido em seu nome.

Porém, após o pagamento ao suposto proprietário do carro a vítima não mais conseguiu manter contato com ele.

A Polícia Civil, já está investigando o caso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração