Vino diz que candidatura surgiu entre a comunidade

O candidato a prefeito de Pimenteiras do Oeste Olvindo Luiz Dondê, o “Vino”, revelou ao Extra de Rondônia que não tinha intenção de concorrer ao cargo, mas por pedidos da comunidade acabou topando encarar o desafio. Ele afirmou que tem certeza que contará com o mesmo respaldo popular no caso de ser eleito, e que acreditar estar capacitado para “resgatar os valores do Município e retomar o desenvolvimento”.

Ele garante ter projeto administrativo elaborado para governar, e que tem entre suas metas “embelezar a área urbana, com a conclusão de obras que deixou na gestão anterior e que não foram concluídas, como o calçamento da cidade”. Pavimentação e iluminação pública em 100% da sede do Município também estão em seus planos.

Vino também quer fazer com que o Festival de Praia de Pimenteiras volte a ser referência no calendário cultural e turístico da região, remodelando a forma de realização do evento. “Não quero criticar os administradores atuais, mas em meu mandato pretendo fazer as coisas de forma diferente, resgatando o sucesso deste importante evento”.

O prefeito também tem como meta recuperar a sede do Paço Municipal, danificada por um temporal. “Podemos até construir uma nova prefeitura, mas de qualquer forma este prédio será reformado e vai ser utilizado de forma positiva pela comunidade”, comentou.

O incremento ao turismo, sem deixar de lado a devida atenção aos pescadores profissionais da cidade também é proposta de governo do candidato. Ao setor produtivo ele anuncia a criação de secretária municipal de Agricultura, com orçamento e equipamentos para dar suporte ao homem do campo.

Na área da saúde a prioridade é a contratação de profissionais, bem como a retomada do atendimento odontológico e laboratorial com expediente diário. Finalizando, ele declarou que pretende alavancar a área da educação, priorizando a valorização dos profissionais com readequação salarial e cursos de capacitação, além de melhorar as condições de trabalho ao funcionalismo em geral.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia