Bandidos armados levam R$21 mil da R&S e na fuga são presos em ação rápida da PM

A Polícia Militar (PM) conseguiu impedir que dois assaltantes concluíssem um roubo com êxito e fugissem com o dinheiro neste sábado, 3, em Vilhena. A ação e cerco policial foi registrado às 12h00, após a dupla cometer assalto na R&S Materiais para Construção.

Os criminosos agiram no horário de fechamento dos caixas, conseguindo a mão armada render os funcionários e subtrair a quantia de R$21.535,15 do fechamento do dia.

A polícia saiu em perseguição aos bandidos que estavam numa moto Honda Fan vermelha.

Não demorou muito e a polícia conseguiu fechar o cerco e prender os assaltantes que estavam com a quantia em dinheiro e dois revólveres usado na ação.

Os criminosos presos em flagrante foram encaminhados para delegacia onde foram reconhecidos pelas vítimas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia