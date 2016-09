Estudante é assassinado com tiro no tórax ao reagir assalto

Matheus Cambui das Chagas Souza, 27 anos, foi assassinado após reagir um assalto, quando bandidos tentaram roubar sua bicicleta na noite desta sexta-feira, 02, na Rua Aroeira com Cravo, Bairro Cohab, zona sul de Porto Velho.

De acordo com as informações, a vítima transitava pela Rua do Cravo, em deslocamento para a Escola Joaquim Vicente Rondon, e em dado momento foi surpreendida por dois criminosos, que também ocupavam uma bicicleta.

A dupla sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo a bicicleta do estudante . No entanto, segundo a polícia, o jovem teria reagido e acabou alvejado com um tiro no tórax . Em ato contínuo, os bandidos fugiram e não levaram nada da vítima.

Matheus ainda foi socorrido ao Hospital João Paulo II, porém, lamentavelmente faleceu minutos depois. Nenhum suspeito foi preso. Familiares do jovem relataram à nossa reportagem que Matheus possuía deficiência auditiva e possivelmente possa não ter entendido que se tratava de um assalto na hora do ocorrido.

Fonte: Alerta Rondônia