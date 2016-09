Jovem de 18 anos é condenado por matar homem a facadas

O servente de pedreiro Rogério Soares da Silva Júnior, 18, foi condenado em julgamento realizado nesta sexta-feira, 2, no plenário do Fórum Municipal de Vilhena.

Contra o jovem, pesa a acusação de matar a golpes de faca a vítima Lourivaldo Mateus da Silva, 46 anos, na manhã do dia 28 de fevereiro de 2016, na Rua 1503, número 2242, no Cristo Rei.

Ainda segundo as investigações, Rogério teria agido com ajuda de outras pessoas que restou provas que as colocassem na cena do crime.

Na ocasião, Rogério havia acabado de completar a maioridade penal. O réu que já tinha vários delitos quando menor, foi condenado a oito anos de reclusão em regime fechado.

