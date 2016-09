Kleber Calisto inaugura comitê de campanha em Cerejeiras; veja fotos

O candidato à reeleição, Kleber Calisto de Souza (PMDB), inaugurou na quinta-feira, 1, o comitê central de campanha, na Avenida Integração Nacional, em Cerejeiras.

O evento contou com a presença do vice-governador Daniel Pereira, do senador Valdir Reupp e apoiadores de Calisto. Calisto explicou que comitê ficará a disposição do cidadão.

Varias autoridades discursaram aos presentes incluindo o senador Raupp que destacou o apoio do partido a Calisto. “Trago um abraço a todos vocês do PMDB nacional, e o apoio do presidente da republica Michel Temer, do governador do estado Confúcio Moura e do vice Daniel Pereira”, declarou o senador.

Sobre a impugnação de sua candidatura, Kleber Calisto, destacou aguardar o resultado do processo em que recorre à decisão. “Saindo à confirmação de minha candidatura entraremos na campanha com força total”, afirmou.

Click na foto para ampliar

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia