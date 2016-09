Motoqueiro é socorrido em estado grave após colisão com capotamento 

O acidente foi registrado por volta da meia noite deste sábado, 4, no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Rua do Pato Branco do Jardim Eldorado, em Vilhena.

O condutor do carro Siena teria provocado o acidente grave ao agir de forma imprudente.

O motorista, que preferiu não se identificar, virou para acessar a rua do Pato Branco repentinamente sem sinalizar.

Na moto Honda XRE estava um casal que trafegavam no sentido Pimenta Bueno e colidiram na lateral do veículo.

A pancada foi tão violenta que o carro capotou ficando com as rodas para cima sobre o estacionamento do mercado.

O casal da moto, ainda não identificado, sofreu graves ferimentos. O condutor da moto foi socorrido com traumatismo craniano ao Hospital Regional.

A polícia vai investigar as causas do acidente e averiguar se os envolvidos estavam sóbrios.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia