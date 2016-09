Professor Ribamar agrega apoio em Colorado do Oeste

Em reunião realizada na quinta-feira, no bairro do Cruzeiro, as famílias e a comunidade receberam a mensagem de esperança, mudança e renovação, que o candidato a prefeito Professor Ribamar (PSB), e seu vice João da Formula 1 (PMDB) estão levando a os quatro cantos do município de Colorado do Oeste.

Também estiveram presentes consolidando o apoio e compromisso com esta Coligação o senador da República Valdir Raupp, a deputada estadual Rosângela Donadon, e o Governador em Exercício Daniel Pereira, para transformação e desenvolvimento em prol da população Coloradense.

Segundo o professor Ribamar, que está muito feliz com apoio, “não medirei esforço para realizar uma boa campanha com seriedade, responsabilidade é respeito ao próximo, convidou a população a fazer parte desta caminhada, faça parte da família do 40, vamos somar vamos transformar e desenvolver a nossa Cidade”.

A adesão de importantes lideranças do Estado à candidatura do Professor Ribamar é mais um exemplo claro da expressividade e compromisso deste projeto político para o povo de Colorado do Oeste.

Fonte: Assessoria

Foto: Assessoria