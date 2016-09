Rosani Donadon conquista apoio de deputados, senador e governador do estado de Rondônia

Ela conta com o apoio da maioria dos deputados estaduais, fato que acelera a execução de projetos pensados para o município

O governador em exercício do estado de Rondônia, Daniel Pereira (PSB), o senador da república, Valdir Raupp (PMDB) bem como a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) estiveram em Vilhena na última sexta-feira, 3, para consolidar apoio à candidatura de Rosani Donadon (PMDB). O evento aconteceu no barracão do Cerutti, onde a coligação “A vontade do povo” se reúne para trabalhar. Daniel, durante seu discurso, reiterou que o governador Confúcio Moura (PMDB) é um cabo eleitoral de Rosani Donadon, assim como toda sua equipe. “Ela é uma das nossas principais parcerias, uma mulher guerreira, que já fez muito por Vilhena e com certeza poderá fazer muito mais”, disse.

Daniel fez questão de enfatizar que acredita no desenvolvimento do município de Vilhena com Rosani Donadon no comando do município. “Estaremos lado a lado em busca de melhorias para essa cidade, que é a base de toda essa região”, garantiu o governador em exercício. O senador Valdir Raupp, por sua vez, enfatizou que a maioria da bancada federal rondoniense, em Brasília, apoia a candidatura da Rosani Donadon para prefeita. “Ninguém faz nada sozinho, e o apoio dos parlamentares é de extrema importância para o desenvolvimento de um município. Com Rosani Donadon no comando de Vilhena, teremos, além de uma mulher com experiência e dedicada em tudo que faz, o reflexo do município em nível federal, até mesmo na presidência da república, cujo apoio a esta candidatura está consolidado”, disse o senador.

A deputada estadual Rosangela Donadon reiterou que a maioria dos deputados estaduais de Rondônia estão do lado da candidata a prefeita de Vilhena, e que esta parceria é de extrema importância na execução dos projetos idealizadas por Rosani Donadon. “Com toda essa parceria, o município se desenvolve mais rapidamente. O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Maurão de Carvalho, em nome da base aliada de Rosani na ALE garantiu atenção especial ao município tão logo Rosani Donadon assuma o comando da nossa cidade. Assim como ele, também estou empenhada nesse projeto”, declarou.

Texto e fotos: Da Assessoria