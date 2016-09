“Confúcio é o pior governador que RO já teve”, diz radialista ao defender policiais civis

O radialista Júlio Cesar Silva, o popular “Julinho da Rádio” voltou a criticar severamente o governador do Estado de Rondônia, Confúcio Moura (PMDB).

Em visita ao Extra de Rondônia, o comunicador saiu em defesa dos policiais civis do Cone Sul, que cobram promessas do chefe do executivo estadual com a categoria.

Além dos efetivos da PC, delegados de polícia somam-se ao grupo, por falta de condições de trabalhar e enfrentar a criminalidade na região que aumenta diariamente.

Uma manifestação havia sido preparada contra Confúcio, que foi orientado por sua assessoria a não participar de eventos políticos neste final de semana no Cone Sul.

Delegados policiais convidam o governador a ver as delegacias que estão sucateadas, caindo aos pedaços e sem condições de uso. Aliado a isto, a falta de servidores é problemas enfrentados nas delegacias de todos os municípios da região.

Devido a mais esta falta de compromisso do governador, o radialista Julinho voltou a chamar a atenção da população. “Já disse isto e volto a repetir: Confúcio é o inimigo número 1 de Vilhena do Cone Sul. É o pior governador na história de Rondônia. Isto não é invenção minha, os fatos comprovam a falta de seriedade de Confúcio com a coisa pública, com as diversas categorias profissionais, com o ser humano”, reclamou.

Para reforçar suas convicções a respeito do chefe do executivo estadual, Julinho disse que Confúcio, que é médico, deveria priorizar o setor de Saúde, o que não está fazendo. “ Confúcio Moura não conhece o Hospital Regional (HR) de Vilhena, e nunca entrou na unidade hospitalar. Ele não está nem aí com a Saúde porque não depende do HR, já que tem atendimento vip em hospitais particulares. Isso tem que mudar. Na minha opinião, homens públicos têm que ter atendimento em hospitais públicos para conhecer in loco as deficiências das unidades. A situação em Vilhena é alarmante e temos que cobrar do governador. Com ele, é só na pressão mesmo”, desabafou.

Ele voltou a dizer que Confúcio pratica a demagogia e o estelionato eleitoral em função das promessas feitas em diversos municípios rondonienses.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação