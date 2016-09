Mãe alerta pais após filho de 9 anos ser vítima de assaltantes 

Um menino de 9 anos foi vítima de um roubo na tarde deste domingo, 4, por volta das 16 horas, enquanto brincava com dois amiguinhos na frente de sua casa no bairro Jardim América, em Vilhena.

A mãe da criança, Tatiane Jackowski Lucena, contou o fato a reportagem do Extra de Rondônia e resolveu fazer uma alerta a população.

Segundo a mãe, o seu filho brincava com os amiguinhos na frente de sua casa com um tablet, quando dois rapazes chegaram encapuzados com touca e blusa de frio e anunciaram o roubo.

Armados com uma faca, os criminosos ordenaram que a criança entregasse o tablet.

O garoto obedeceu a ordem dos bandidos, que logo em seguida fugiram numa bicicleta.

“Meu filho entrou para dentro de casa muito amedrontado e narrou o ocorrido. Hoje em dia as crianças não estão seguras nem para brincar na frente de casa”, falou Tatiane que preferiu não registrar o roubo.

