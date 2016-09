ONDA AZUL: Josemar Beatto recebe apoio da comunidade da linha 6

Na noite desta sexta-feira 02/09, o candidato a prefeito da Coligação “O Trabalho Continua” Josemar Beatto esteve na Linha 6 Rumo Colorado/Zero Eixo, onde esteve acompanhado de seus assessores e do candidato vereador Ronaldo Rodrigues.

Em seu discurso, Beatto enumerou suas ações durante seu mandato, como as construções de pontes de concreto, patrolamentos, aquisições de equipamentos para a saúde e apoio ao setor produtivo, através do Programa de Incentivo as Agroindústrias. “A agricultura desempenha em nosso município papel fundamental para o desenvolvimento econômico. A área rural do município de 155.000 ha é composta por mais de 1908 propriedades, sendo em sua maioria de 40 a 100 ha. Colorado se destaca pela produção de gado, leite, arroz, feijão, cacau e soja movendo a economia do município. Devemos inserir o produtor rural no agronegócio, por meio de mecanismo de financiamentos, capacitação do processo de produção e principalmente comercialização reduzindo custos e os ricos das atividades”, destacou Josemar.

O presidente da Associação Agrorural, popular “Pinga”, foi o anfitrião, e confirmou o apoio a candidatura de Josemar Beatto. “Hoje sabemos o que essa administração fez por nós produtores rurais, mesmo com as dificuldades financeiras ele sempre foi um parceiro, valorizando e trabalhando pelo homem do campo, nossa comunidade apoia esse projeto, pois sabemos que ele fará ainda mais por todos nós”.

Ainda Josemar disse para os presentes que o compromisso é com o povo, que tem apoio politico para administrar Colorado do Oeste, que mesmo sendo de partido diferente de alguns políticos do Estado, sempre recebeu apoio, que tem uma boa relação com o Governador, deputados Estaduais e Federais, a prova disso é que diversas emendas para serem empenhadas ainda esse ano.

Autor e fotos: Assessoria