Comércio de Vilhena não poderá abrir no feriado de 7 de setembro

O Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Rondônia (SINALIMENTOS/ RO) informou que empresas do comércio varejista de gêneros alimentícios do interior do estado, entre eles supermercados, mercados, minimercados e mercearias, não poderão funcionar nesta quarta-feira, 7, feriado quando se comemora o Dia da Independência do Brasil.

A grande maioria das empresas ligadas ao ramo de comércio e serviços não poderão abrir na data por conta dos acordos coletivos firmados entre os sindicatos de patrões e o dos empregados. Além do Dia da Independência, esta proibição incide também nos feriados do Dia do Trabalhador, Dia de Finados, Natal e Ano Novo.

O descumprimento sujeita a empresa a multa e outras cominações legais previstas na legislação trabalhista. A multa para as empresas varejistas de gêneros alimentícios é de 4 pisos salariais da categoria, o que totaliza R$3.920,00.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação