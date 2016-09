Deputado entrega veículos para Pimenta Bueno‏

Veículos que irão compor a frota da Secretaria Municipal de Planejamento do município de Pimenta Bueno, foram entregues pelo deputado estadual Só na Bença (PMDB), ao secretario Cláudio Rocha Cardoso.

São dois veículos utilitários e uma moto, que foi adquirido através de emenda parlamentar no valor de R$ 50.000 mil reais, com contrapartida de R$ 28.000 mil do município.

“Os veículos entregues foram comprados com emenda, um investimento importante que facilitará o trabalho da secretária de planejamento de Pimenta Bueno” ressaltou Só na Bença, deputado estadual.

Para o secretario Cláudio Rocha, os investimentos garantem maior cobertura nas ações da secretaria. “Isso nos dá maior mobilidade para executar os trabalhos com agilidade e qualidade. Todos nós temos que compreender a importância desse momento e dos trabalhos do deputado Só na Bença que nos representa dentro da Assembleia Legislativa. Isso contribui muito com o desenvolvimento de nosso município”, declarou Cláudio.

O parlamentar destacou ainda, que “fico feliz quando vejo o fruto do meu trabalho acontecendo, é muito gratificante. Essa é a ultima etapa do nosso trabalho, cabe agora a secretaria fazer bom uso desses veículos”, finalizou Só na Bença.

Autor e foto: Jean Carla Costa