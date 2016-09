Eduardo Japonês visita comércios e destaca ações de desenvolvimento econômico sustentável

O fim de semana do candidato a prefeito Eduardo Japonês começou com muitas atividades em boas companhias. Na sexta-feira à tarde ele caminhou ao lado de candidatos a vereadores de sua base aliada e correligionários pela avenida Marechal Rondon. Visitando os comerciantes, Eduardo se comprometeu em aplicar medidas que torne o crescimento econômico sustentável através das empresas locais. “Nossa cidade crescerá efetivamente quando o empresário local puder acreditar nas instituições e puder contar com o trabalho da prefeitura ao seu lado”, declarou.

Um dos pontos abordado pelo Japonês que está elencado em seu plano de governo consiste na racionalização dos processos de compras das empresas vilhenenses com a prefeitura. Ele comentou que os comerciantes precisam voltar a confiar em ser parceiros da administração. “Para isso, vamos regularizar pagamentos, trabalhar dentro da legalidade, tornando os processos licitatórios vantajosos para a gestão, além de incentivar a economia”, complementou.

Reunião

Durante a reunião que participou na noite de sexta no setor 6, Eduardo contou com a presença de Jaqueline Cassol (PP), irmã do senador Ivo Cassol (PP), e também do deputado estadual Luizinho Goebel (PV). No palanque, Jaqueline enalteceu a coragem do Japonês ao se dispor para o desafio de governar a cidade.

“Ele poderia estar na zona de conforto que muitos não abrem mão, mas fez essa escolha porque quer contribuir e saberá lutar pelos interesses dos vilhenenses. Vilhena é reconhecida em todo o Estado por ser habitada por pessoas prósperas e que se preocupam com o desenvolvimento de sua cidade. Por isso, não tenho dúvidas de que Eduardo Japonês está preparado para representar você e renovar com seu espírito de liderança e pela competência que tem”, afirmou.

